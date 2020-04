Emergenza Covid-19 Raccolta rifiuti per positivi al virus

Irpiniambiente ha attivato, di concerto con l’Amministrazione comunale di Ariano Irpino, come da disposizioni impartite dalla Regione Campania, il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze risultate positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria presso le proprie abitazioni. La raccolta dei rifiuti con ritiro a domicilio avverrà con un frequenza di 5 giorni, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Ariano Irpino. Il posizionamento del sacco contenente i rifiuti dovrà avvenire in luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente.Solo ad avvenuta chiusura della porta gli operatori si avvicineranno al contenitore precedentemente lasciato, lo sigilleranno e lo depositeranno nell’automezzo dedicato. I dipendenti saranno muniti di tutti dispositivi di protezione individuale e il veicolo usato ssarà sanificato ogni qualvolta verrà utilizzato.

Scarica qui Integrazione_informativa