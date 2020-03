Emergenza Covid-19 Quindici domande al Prefetto di Avellino

Molti cittadini rispettosi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione Campania, ci hanno contattato per porre domande su come comportarsi nei loro spostamenti dovuti a: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Abbiamo cercato di sintetizzarle, per inoltrarle al Prefetto di Avellino, in qualità di rappresentante del governo e dell’ordine pubblico, nonché interprete delle norme emanate.

1 Ho un orto nella campagna di Avellino su terreno di proprietà di mia suocera:posso recarmi a raccogliere le verdure che ho seminato, a zappare e irrigare?

2 Sono residente ad Ariano Irpino, ma ho un lavoro da dipendente a Grottaminarda. Posso andare tutti i giorni a lavoro, usando la mia auto?

3 Ho bisogno di medicinali prescrittibili con ricetta rossa: come faccio ad avere la prescrizione senza recarmi dal medico?

4 Devo recarmi in banca per fare delle operazioni, c’è una procedura da seguire?

5 Mia madre è molto anziana, è residente nella campagna di Ariano Irpino, ma da qualche tempo vive nella mia casa di Ariano: posso accompagnarla in macchina a casa sua per prelevare ciò che le occorre e riportarla poi a casa mia?

6 Come si fa a farsi portare la spesa a casa?

7 Quando si potranno acquistare le mascherine presso le farmacie di Ariano, che attualmente ne sono sprovviste?

8 È obbligatorio indossare mascherina e guanti per fare la spesa al supermercato?

9 Qual è il prezzo di una mascherina? Se qualcuno ci specula, si deve chiamare la Guardia di finanza?

10 Edicolanti e tabaccai dovrebbero tener aperti i loro negozi, ma se qualcuno invece tiene chiuso, come ci si comporta?

11 I cittadini devono obbligatoriamente indossare mascherine e guanti? E se non si trovano in commercio?

12 Per quanto tempo si può utilizzare una mascherina senza che perda la sua efficacia?

13 Sono domiciliato ad Ariano, ma residente in una città del nord, posso raggiungere la mia città in auto o in treno?

14 Sono residente in una contrada e coltivo la terra nei pressi della mia abitazione: posso continuare a farlo e a raccogliere i prodotti che ho seminato?

15 Per questioni di necessità, posso spostarmi in auto con mia moglie?

Questo è un primo elenco, al quale attendiamo fiduciosi la risposta del Prefetto, disponibili nel contempo, ad accogliere ulteriori domande dai cittadini, che stanno lottando contro il Coronavirus.