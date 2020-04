Emergenza Covid-19 PSI Ariano:”Proposte economiche per le zone dichiarate “rosse”.

La citta’ di Ariano Irpino e’ stata pesantemente colpita dall’epidemia di Covid-19. La quarantena conseguente all’istituzione della Zona Rossa, ha totalmente bloccato ogni tipo di attività nel territorio comunale.

Noi socialisti, in particolare, abbiamo ritenuto, unitamente all’ex Sindaco Enrico Franza, di formulare una serie di proposte per porre le premesse per una pronta ripresa dopo la crisi, proposte che il Consigliere Regionale Enzo Maraio ha accolto all’interno di un documento sulla “Fase 2” della regione Campania e fatto pervenire al Presidente De Luca e che alleghiamo al presente comunicato.

Fra le proposte per il rilancio della città di Ariano abbiamo chiesto che per l’Ospedale Fangipane, tra le altre cose, si operasse per realizzare nella sua completezza il DEA di primo livello. Sia perche’ e’ previsto nel Piano Sanitario regionale, ma anche perche’ la struttura arianese e’ capace di ospitare molte piu’ funzioni di quelle che attualmente vi sono allocate.

Inoltre in contraddizione ai sacrifici che sono stati chiesti alla comunità arianese, proprio in queste ore apprendiamo con incredulità e stupore che per volontà esterne si sta lavorando affinchè il servizio di igiene mentale, attualmente attivo presso il Frangipane, venga delocalizzato e portato in un comune limitrofo

Una decisione che, se vera, risulta non solo inopportuna, ma assolutamente non condivisibile e contro la quale il partito si mobiliterà per scongiurare una decisione dannosa per la comunità e per l’ospedale Frangipane.

