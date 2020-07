EMERGENZA COVID-19 Nuovo aggiornamento ASL

Come gruppo politico “Ariano conVincente” mettiamo in evidenza che, dopo essere stati invitati, nella giornata di ieri, ad una riunione interpartitica del centrodestra fissata per oggi, qualche minuto prima dell’inizio dell’incontro, abbiamo avuto notizia che la nostra presenza non sarebbe stata gradita a qualche altro partecipante della coalizione. (altro…)