Emergenza Covid-19 L’ASL annuncia totale guariti e i comuni Covid-Free

Evitare letture dislessiche di quanto accaduto nella amministrative dello scorso giugno e non comprendere il significato della scelta effettuata dagli arianesi in quella occasione è la premessa necessaria a scongiurare errori irrimediabili al centro sinistra che comprometterebbero il futuro della nostra città. Per questo è il caso di ricordare quanto i nostri concittadini, già l’anno scorso, hanno compreso per averlo essi stessi determinato, cosa che una parte di quadro politico fatica a capire, forse solo in maniera pretestuosa. (altro…)