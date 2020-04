Emergenza Covid-19 Impiantato serbatoio di ossigeno a servizio dell’ospedale

L’Ufficio Tecnico dell’Asl di Avellino, diretto dall’ingegnere Daniele Filippone, ha provveduto in mattinata a far installare presso il P.O. “S. Ottone Frangipane” di Ariano Irpino un serbatoio di ossigeno liquido con capacità pari a 10.000 litri per l’approvvigionamento di tutti i reparti del nosocomio.

L’installazione è tesa a garantire le attuali e future esigenze anche in considerazione di possibili incrementi di ricoveri per patologie Covid-19 e dei relativi consumi derivanti.