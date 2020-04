Emergenza Covid-19 De Luca proroga la “zona rossa” fino al 22 aprile

Zona Rossa prorogata fino al 22 aprile. Con l’ordinanza n.36 del 20 aprile 2020, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha prorogato lo stato emergenza per l’intero territorio arianese per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare alla popolazione”. Questo il testo dell’ordinanza:

1.Ferme restando le misure statali e regionali già disposte a fini di contenimento e di prevenzione del

contagio nel territorio regionale, con decorrenza dal 21 aprile 2020 e fino al 22 aprile 2020, con

riferimento al Comune di Ariano Irpino (AV) sono confermate le misure disposte con Ordinanza n.

33 del 13 aprile 2020, a conferma dell’Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, di seguito riportate:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali

e di pubblica utilità.

2. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli

operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività

relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi del DPCM

10 aprile 2020 e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino

strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei

relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade

secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente.

4. L’ASL competente assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando

priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri

Comuni.

5. Entro e non oltre il termine del 21 aprile 2020, l’Unità di Crisi regionale, di concerto con il

Commissario Straordinario del Comune e con l’ausilio della Protezione Civile regionale, provvede

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

alla distribuzione alla cittadinanza di Ariano Irpino di dispositivi di protezione individuale di cui

all’art.16 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

6, Con efficacia dal 22 aprile 2020 e fino al 3 maggio, salvo ulteriori provvedimenti, è fatto obbligo

di utilizzo di dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 nei

luoghi pubblici e aperti al pubblico siti nel territorio comunale di Ariano Irpino (AV).

La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli

effetti dell’art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei

Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro

dell’economia e delle finanze.

La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, al Comune di Ariano Irpino

(AV), alla ASL competente e ai Prefetti della Regione.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi