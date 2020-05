Emergenza Covid-19 De Luca.”Ad Ariano screening sierologici per tutti i cittadini”

Dopo l’aumento di casi positivi al Covid-19 registrati negli ultimi giorni ad Ariano, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha deciso di sottoporre a “screening sierologici” tutta la popolazione arianese, inserendo il comune del tricolle in un progetto pilota all’interno di un piano generale della regione Campania. Il piano consentirà di avviare un programma di misure straordinarie per il rilancio dell’intera zona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“ In riferimento alla situazione epidemiologica di Ariano Irpino, dove è stato completato un intervento mirato e massiccio di tamponi, dalla prossima settimana prenderà avvio un piano generale nella regione Campania di screening sierologici, che, com’è noto, serviranno a individuare cittadini che hanno avuto in tempi recenti o più lontani, comunque un contagio da Covid. La Regione Campania – ha continuato il presidente Vincenzo De Luca – assumerà l’area di Ariano Irpino come ‘area pilota’ per lo sviluppo di questa indagine, puntando a sottoporre allo screening sierologico tutti gli oltre ventimila cittadini, per arrivare a normalizzare definitivamente l’intera area. Questo consentirà anche di programmare misure straordinarie per il rilancio della zona“.