Emergenza Covid-19 Da venerdì al Frangipane attivo il servizio psicolocigo per il covid

Sarà attivato da venerdì 8 maggio 2020 il numero verde gratuito 800.938.898 istituito dall’Asl di Avellino per il supporto psicologico di operatori sanitari, familiari e pazienti ricoverati presso l’Area COVID 19 del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino. Il servizio consentirà di mettere in contatto i pazienti e i loro familiari, tramite la mediazione d i una psicologa, sia telefonicamente (Call conference) che tramite videochiamata, con l’obiettivo di alleviarne il più possibile la permanenza in ospedale, resa più gravosa dall’isolamento dai loro affetti più cari. Il servizio è indirizzato anche agli operatori sanitari, sottoposti ad un forte stress emotivo legato alle particolari condizioni di lavoro e alla specificità dei pazienti assistiti.

Il numero verde 800.938.898 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.