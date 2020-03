Emergenza Covid-19 Attivato il reparto all’ospedale Frangipane. Si prevedono decine di arrivi dal napoletano

Rischia di collassare subito dopo l’apertura il reparto COVID-19, allestito all’ospedale Frangipane di Ariano per far fronte all’emergenza. I 32 posti letto destinati all’interno della struttura, si stanno occupando velocemente per il ricovero di decine di pazienti provenienti dal napoletano e che nelle prossime ore è destinato a salire visto il numero dei contagiati in Campania. Il nuovo direttore sanitario Angelo Frieri è preoccupato per la situazione che potrebbe crearsi nei prossimi giorni, con l’arrivo di altri pazienti da fuori provincia e si teme di dover indirizzare altrove i pazienti di Ariano e delle zone limitrofe. Intanto sono previsti a breve, altri 5 posti nella struttura polifunzionale di Bisaccia mentre sono stati già affidati i lavori di completamento per la creazione di 8 posti letto all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi e che dovrebbero essere pronti nella prima settimana di aprile.