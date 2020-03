EMERGENZA COVID-19, AGGIORNAMENTO Altri 10 casi in irpinia

Dopo gli ultimi aggiornamenti ufficiali, la situazione in irpinia si è ulteriormente aggravata, i casi di positività sono saliti 67 in tutta la provincia, con Ariano in testa in questo triste primato con 36 contagiati, seguito da Avellino,e Mirabella Eclano con 4. Questa la situazione aggiornata in base agli ultimi comunicati dell’ASL di Avellino: