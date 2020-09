Elezioni 2020 – Terza rilevazione dei votanti

Ad Ariano Irpino alle ore 23,00 di oggi, domenica 20 settembre 2020, hannovotato: per il Referendum Costituzionale 11.012 votanti su 18.332 elettori, 60,07 % per le Elezioni Regionali 11.030 votanti su 20.802 elettori, 53,02 % per le Elezioni Amministrative 11025 votanti su 20.862 elettori, 52,86 %.

Si ricorda che il voto si può esprimere anche domani lunedì 21 settembre dalle ore 7,00 alle ore 15,00. Si ricorda anche che presso l’Ufficio Elettorale – Palazzo degli Uffici in Via Prolungamento Marconi tel. 0825.875431 – 0825.875212 – 0825.875210, è possibile richiedere eventuale duplicato della Tessera Elettorale: a. per smarrimento , previa presenta zione di denuncia presso i competenti Uffici di Pubblica Sicurezza , b. per deterioramento e/o esaurimento degli spazi destinati all’apposizione del timbro , previa presentazione della tessera or i ginaria . E’ possibile anche prenotare il servizio navetta per coloro che intendono esercitare il proprio diritto di voto e sono impossibilitati a raggiungere il seggio elettorale autonomamente, contattando i seguenti numeri: 0825.875121 – 0825.875212 – 0825.875210 oppure al numero di cellulare 338.1873212. I dati elettorali sono consultabili sul sito della Prefettura di Avellino. Prossima rilevazione votanti domani 21 settembre 2020 alle ore 15,00.