Educatori e Pedagogisti- Due irpine nominate referenti Ainsped per Avellino e provincia

È stato trasmesso oggi l’Elenco Referenti Regionali CONASS (AINSPED, AIPED, APP, ANIPED, CONPED, UNIPED) dal Presidente Nazionale AINSPED Dr. Davide Piserà che afferma :”abbiamo messo in piedi un nucleo superiore ai 120 professionisti, cosa mai accaduta nella storia delle società pedagogiche” . Educatori e Pedagogisti di tutta l’Italia uniti per dar voce alle professioni pedagogiche e fornire un concreto e forte supporto ai territori. Tra i 77 professionisti Ainsped come referenti territoriali, per Avellino e provincia sono state individuate due irpine, la Dott.ssa Pascucci Rosanna e la Dott.ssa Rubino Stefania, entrambe da sempre impegnate sul territorio al fine di favorire supporto educativo e pedagogico a famiglia e istituzioni. Le referenti sperano di creare una rete solida di colleghi in Irpinia per progettare interventi educativi e ridare dignità al lavoro pedagogico. Per informazioni e per mettersi in contatto con le referenti l’indirizzo mail è ainsped.segreteria@gmail.com.