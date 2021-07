Domenica 1°agosto la Compagnia Teatrale La Fermata mette in scena “Gli Innammorati” di Goldoni

DOMENICA 1 AGOSTO NELL’ANFITEATRO DEL CLUB “LA TARTARUGA” DI ARIANO IRPINO LA COMPAGNIA TEATRALE “LA FERMATA” VA IN SCENA CON “GL’INNAMORATI” DI GOLDONI

Una commedia simpatica, in costume, che ruota tutta intorno alle pazzie della gelosia, flagello tipicamente italiano fin dall’alba dei tempi! L’adattamento di Francesco Teselli mira soprattutto a giocare con l’immaginazione: Goldoni come avrebbe scritto questa commedia, se fosse vissuto oggi e non nel ‘700? E soprattutto, come avrebbero suonato le battute se anziché veneziano fosse stato campano?

La regia invece evoca con simpatia la figura di un narratore, che interpreta la voce del commediografo in persona, e che sarà il collante tra realtà e fantasia, rivolgendosi spesso direttamente al pubblico. Tra Conti ricchi e spiantati, rampolli innamorati e due sorelle (che riecheggiano lo stile della Commedia dell’Arte), “La Fermata” vi aspetta domenica 1 agosto, nell’Anfiteatro del Club “La Tartaruga” di Ariano Irpino, ore 19:30! In scena: Francesco Teselli, Gilda Ciccarelli, Carmine Santoro, Federico Ciccarelli, Carlo Uva, Francesca Romano, Vincenzo Ciardullo, Pascal Melchionna, Maurizio Forgione e Dalila de Dominicis.