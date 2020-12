Daniele Tiso presidente della Commissione Affari Generali ed Istituzionali

Dal consigliere Daniele Tiso, riceve pubblichiamo:

Ieri si è riunita la Commissione Affari Generali ed Istituzionali, Organizzazione, Bilancio e Tributi, la cui Presidenza ai sensi dell’art 44 dello Statuto Comunale, va assegnata all’opposizione, ed al cui esame obbligatoriamente sono sottoposte tutte le proposte di deliberazione concernenti i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione.

Come Patto Civico per Ariano, secondo gruppo per consistenza tra quelli di opposizione presenti in Consiglio, e primo tra quelli presenti in Commissione, siamo soddisfatti che sia stata individuata nella mia persona la figura di Presidente della Commissione Bilancio, volendo privilegiare in questa consiliatura il principio dell’alternanza e dell’avvicendamento nei ruoli apicali.

Si tratta del giusto riconoscimento per il lusinghiero risultato conseguito dalla nostra coalizione nelle ultime elezioni.

Opereremo in Commissione in un’ottica finalizzata a perseguire una gestione dell’Organismo impostato alla collegialità, alla partecipazione ed alla massima sinergia, valorizzando appieno l’esperienza amministrativa e consiliare anche dei rappresentanti della minoranza, ed in particolare quella del Consigliere La Vita, che ha presieduto la Commissione nella scorsa consiliatura ed al quale va il mio ringraziamento per la fiducia accordatami.