Da lunedì 20 aprile, i laboratori Biogem potranno cominciare a esaminare i tamponi

La Biogem di Ariano Irpino ha ufficialmente comunicato alla Regione Campania, che da lunedì 20 aprile, i suoi laboratori saranno pronti a esaminare i tamponi. Risultata vincitrice nel recente bando regionale per progetti innovativi nella lotta al virus, la Biogem potrà pertanto sviluppare il progetto proposto, il quale mira a realizzare, in collaborazione con l’Ospedale Frangipane, sistemi e procedure di analisi sierologiche per il monitoraggio dell’immunità nella popolazione, caratterizzate da una sensibilità e specificità maggiorate, rispetto a quelle esistenti.