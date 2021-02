Crolla una casa in pieno centro storico. Nessun ferito

Tragedia sfiorata questa mattina poco dopo le 8.00 in pieno centro storico e piu’ precisamente in via Guardia dove è crollata una casa. Fortunatamente all’interno non c’erano persone e sopratutto al momento del crollo non c’erano persone che transitavano in zona. Sul posto sono arrivati polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza e transennare la zona. Presenti anche alcuni operai del Comune. Alla base del crollo probabilmente infiltrazioni d’acqua e la situazione fatiscente dello stabile.