Covid19 Aggiornamento – Negativo il tampone sulla figlia del ginecologo di Ariano

E’ risultato negativo il tampone effettuato sulla figlia del ginecologo di Ariano che aveva contratto il coronavirus insieme alla moglie. La donna, che non vive con i suoi genitori, non è stata contagiata e questa è un’ottima notizia per la comunità arianese, anche perchè la persona in questione lavora in un centro di riabilitazione e nelle ultime settimane era stata a contatto con molti pazienti.