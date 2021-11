Covid in Irpinia-46 positivi in provincia,ancora 9 casi a Cervinara

Zaia veste il saio da francescano ed il quotidiano “Libero” titola: “Date l’autonomia al Veneto e aiuteremo il Mezzogiorno”. Il tema è sviluppato nel libro di Luca Zaia:“Ragioniamoci sopra dalla pandemia all’autonomia”, remake di Zaia di sbancare il banco lasciando gli altri al verde. Il do ut des: “aiuto al Sud in cambio di maggiore autonomia”, non prevede la piena attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nel 2001. Senza l’approvazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) che rappresentano i diritti minimi riconosciuti ai cittadini, fatto, di per sé, già grave, in quanto si offre il minimo sindacale che, comunque, non garantirebbero la piena uguaglianza, anche sui diritti minimi, se i LEP non fossero resi strutturali nel bilancio dello Stato. Ad essi dovrebbe essere affiancata la compensazione con il fondo perequativo, previsto dalla Costituzione nell’articolo 119, 3 comma, a favore dei Comuni a minore fiscalità, quasi tutti concentrati nel Meridione. Passo successivo dovrebbe essere il finanziamento dei servizi in base alla spesa pro-capite collegata ai bisogni dei cittadini al fine di rendere effettivi, pieni e fruibili i diritti di ogni cittadino italiano, senza esclusione alcuna. (altro…)