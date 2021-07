Covid in Irpinia-3 positivi in provincia, ecco dove

Io non ho più parole per commentare il progressivo e sistematico depotenziamento dell’ospedale arianese. Si offendono le valorose professionalità in esso presenti, ipocritamente decantate durante l’emergenza Covid; soprattutto, si calpestano elementari diritti della popolazione, arianese e non, che ad esso fa riferimento. Francamente si ha l’impressione che a Napoli ed Avellino ci si sia pentiti della classificazione del Frangipane come DEA di primo livello e che ora si pongano le basi – anche con il pretesto della pandemia – per rimangiarsela. (altro…)