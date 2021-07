Covid in Irpinia-17 persone positive in provincia

La nona edizione dell’Ariano International Film Festival si avvia verso la chiusura, riservando gli ultimi importanti appuntamenti alle opere in concorso. La penultima giornata è infatti dedicata alla presentazione dei cortometraggi finalisti italiani. Fanno parte della sezione Virtual di sabato 31 luglio B-52 di Flavio Nani, Adam di Pietro Pinto e Feic di Gianluca Manzetti. Tra i titoli World troviamo invece Un oggi alla volta di Nicola Conversa, Verdiana di Elena Beatrice e Daniele Lince, Green Pinocchio di Marta Miniucchi, Picoftheday di Andrea Beluto, Il gioco di Alessandro Haber, Zombie di Giorgio Diritti e Captain T di Andrea Waltz. Nel mezzo, non manca l’evento Green, con la proiezione del corto Cosmic Girl, alla presenza del regista Lorenzo Corvino, in Auditorium Comunale alle 18.40.Alle ore 21.00 è in programma presso la Villa Comunale/Viale degli Ippocastani, l’anteprima nazionale del documentario Diario di una pandemia, realizzato durante la prima fase di contagio da Covid-19, tra il 4 marzo e il 5 maggio. La pandemia e la quarantena sono raccontate direttamente dagli studenti della scuola Covotta di Ariano Irpino, attraverso una sorta di videodiario. Una testimonianza reale e sentita dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

Atteso infine per domenica 1° agosto, a dare i saluti finali e presentare la cerimonia di premiazione, Salvatore Esposito, protagonista di serie di successo quali Gomorra e Fargo. Tra i progetti che lo hanno impegnato in questo ultimo periodo, citiamo solo la quinta e ultima stagione di Gomorra, in cui interpreta Gennaro “Genny” Savastano, e il libro dal titolo Non volevo diventare un boss – Come ho realizzato i miei sogni grazie a Gomorra.

Appuntamento fissato per le ore 18.00 in Villa Comunale, dove Esposito incontrerà il pubblico e avrà modo di raccontare qualcosa di sè e del suo lavoro. Un’occasione imperdibile per i fan del giovane attore.

L’ultimo evento di questa edizione 2021, all’insegna della cultura, della condivisione e della ripresa, dopo il difficile momento, sarà l’assegnazione dei premi ai vincitori dei vari concorsi dell’AIFF: World, Green e Virtual. La cerimonia, prevista per le ore 21.00 e condotta da Salvatore Esposito, sarà visibile esclusivamente online, sul sito e sui Social dell’Ariano International Film Festival. La decisione è stata presa al fine di rispettare le norme anticontagio e di tutelare il benessere delle persone.

*Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Ricordiamo inoltre che é possibile fruire delle opere in concorso e votarle, semplicemente andando sul sito dell’Ariano International Film Festival e creando un account. Per maggiore chiarezza, potete seguire il tutorial (https://www.facebook.com/134703210034932/posts/1808717675966802/) pubblicato sulla pagina Facebook del Festival.