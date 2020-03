Covid-19 Emergenza sangue – Il Collegio dei Geometri di Avellino sensibilizza i propri iscritti per le donazioni di sangue

Alla luce della carenza di sangue che si sta registrando negli ospedali irpini, e in particolar

modo all’ospedale MOSCATI, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia

di Avellino ha avviato una campagna di sensibilizzazione tra i propri iscritti per la donazione

del sangue.

In questo particolare momento storico che attanaglia la nostra salute, vogliamo far sentire

con azioni concrete la nostra presenza e la nostra vicinanza ai bisognosi di cure e di

interventi chirurgici urgenti. Per questo invitiamo i Geometri Irpini e i loro familiari a donare

il sangue presso le strutture ospedaliere della provincia. La donazione verrà fatta, come

sempre, nella massima sicurezza sanitaria e rientra tra le giustifiche per lo spostamento dal

proprio domicilio.

I Geometri Irpini ci sono e non si sottraggono all’appello delle istituzioni per la carenza di

sangue, che è causa di sospensione delle attività chirurgiche e di ulteriore pericolo per le

vite umane

Il Presidente

Antonio SANTOSUOSSO