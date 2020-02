Coronavirus – Negativi i 18 tamponi effettuati in Irpinia

Sono tutti negativi i 18 tamponi inviati all’ASL di Avellino per le persone tornate in irpinia da comuni del nord ritenuti focolai del coronavirus. La comunicazione è stata diffusa dall’ufficio stampa della dirigente ASL Avellino, dottoressa Maria Morgante, la quale ha sottolineato che :” tra le persone sottoposte a tampone nella provinicia di Avellino, nessuno è risultato positivo all’esame”. Intanto l’ospedale Moscati di Avellino dovrebbe avviare la sistemazione del pre-triage, che consiste in un sistema di accoglienza per chi ha sintomi particolari in attesa di diagnosi. Il personale medico in queste ore, sta lavorando seriamente per gestire i casi sospetti in sinergia con altri enti.