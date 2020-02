Coronavirus – Isolamento precauzionale a Mirabella Eclano

Isolamento precauzionale in Irpinia e più precisamente a Mirabella Eclano, dove un uomo di nazionalità cinese ha dichiarato di essere tornato in Italia dopo un viaggio in Cina, lo scorso 4 febbraio e di aver superato i controlli predisposti in aeroporto con una certa facilità. Anche se il cittadino di nazionalità cinese non presenta alcun sintomo, è stato sottoposto al protocollo di prevenzione previsto dalla emergenza sanitaria mondiale e d’intesa con gli uffici ASL, in diretto contatto con la Prefettura di Avellino e il comando provinciale dei carabinieri, è stato disposto l’isolamento dell’uomo a partire dalla giornata odierna e fino all’espletamento di tutte le misure cautelari.