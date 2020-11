Convocato il Consiglio Comunale per il 1° dicembre in modalità “videoconferenza”

Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Civico Consesso in modalità videoconferenza, tramite la piattaforma “consiglicloud” in adunanza ordinaria per il giorno 1 dicembre alle ore 17,00, con il seguente ordine del giorno:

Emergenza Covid e tutela del Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino; Costituzione Commissioni Consiliari Permanenti; Documento Etico di contrasto alla violenza di genere.