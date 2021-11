Consiglio delle Donne Ariano Irpino-Eventi della settimana contro la violenza sulle donne

Il neo costituito “CONSIGLIO DELLE DONNE”, che vede la partecipazione di più di quaranta donne di tutte le fasce di età, che vivono e lavorano nella città di Ariano, quale organo statutario del Comune di Ariano Irpino, promuove la settimana contro la violenza sulle donne per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento. Il Consiglio delle Donne, luogo di elaborazione e discussione della condizione

femminile e che promuove la partecipazione delle donne per la realizzazione di progetti e iniziative volti alla valorizzazione delle donne in ambito sociale, culturale e lavorativo, in occasione della settimana contro la violenza sulle donne, a fianco dell’amministrazione, presenta per questa settimana i due eventi qui sotto in riepilogo:

26/11 ore 17:00 – Sala Conferenze Palazzo degli Uffici

Seminario Giuridico:

“Contrasto alla violenza di genere: rete territoriale per la tutela e protezione delle vittime di violenza” in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Benevento

27/11 ore 18:30 – Museo Civico e della Ceramica

Presentazione del libro: “Il Coraggio della libertà – una donna uscita dall’inferno della tratta” di Blessing Divine in collaborazione con il Consorzio delle Politiche Sociali Ambito A1