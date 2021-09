Consiglio Comunale-La minoranza:”Sull’Osservatorio della Sanità gestione imbarazzante”

Il Consiglio Comunale di Ariano Irpino nella seduta dell’8 settembre ha costituito la Commissione Speciale Sanità, per brevità chiamata Osservatorio, che dovrà occuparsi della difficile situazione in cui versa l’Ospedale Frangipane. Si tratta della proposta avanzata dalla minoranza consiliare fin dal 4/01/2021, e fermamente avversata dalla maggioranza per nove mesi.

Sul voto la minoranza si è astenuta, non perché fosse contraria al progetto, che infatti aveva proposto, ma solo per rimarcare la propria totale disapprovazione nei confronti di una gestione della vicenda puerile, sleale e al solito inadeguata, che in un sol colpo:

A) ha disatteso gli accordi ufficialmente raggiunti in Commissione Affari Generali e Conferenza Capigruppo sul testo del regolamento dell’Organismo;

B) è riuscita nella missione impossibile di alienarsi perfino i voti dei proponenti (!?) e di chi aveva già annunciato voto favorevole;

C) ha evidenziato in modo imbarazzante la carenza di leadership del Sindaco Franza, costretto ad affidarsi in extremis, per salvare il salvabile e dopo averlo ripetutamente ignorato e mortificato, all’autorevole figura del dott. Vittorio Melito.

Ma il risultato è nostro, questo è innegabile, e noi sosterremo in modo incondizionato e leale il dott. Melito, unico leader dell’Organismo.

Con spirito fattivo abbiamo anche sostenuto l’Osservatorio per la scuola che ha il compito fondamentale di studiare e seguire politiche territoriali di offerta formativa unitaria, per cui non possiamo più permetterci lentezze amministrative o mancanza di programmazione.

Quanto alla Civica Amministrazione, che ancora una volta non ha perso occasione per dimostrare

la propria inconsistenza, il tempo dell’indulgenza è finito. Da oggi ci attiveremo ancor più per una opposizione ferma ed inflessibile, per cercare di evitare che la nostra città continui a rimanere ostaggio dell’incompetenza e dell’improvvisazione.