Consiglio comunale-Disco verde per gli spalti del Renzulli, la minoranza incalza la giunta su Creta

C’è il via libera in consiglio comunale per la sistemazione delle tribune del campo sportivo Renzulli. Il consiglio comunale, su proposta dei Moderati per Ariano, all’unanimità dei presenti, ha dato mandato alla giunta di far predisporre un progetto esecutivo per consentire l’effettuazione dei lavori prima dell’avvio della prossima stagione calcistica. La somma giacente di circa 70 mila euro servirà, nell’arco di un progetto complessivo, ad ultimare i lavori di recinzione, barriere antitrauma, e rinnovo degli spalti. I Moderati, unitamente a tutta la minoranza, dopo aver trovato convergenza con la maggioranza sui modi e tempi dell’attuazione della proposta sullo stadio Renzulli, hanno chiesto una forte accelerazione all’esecutivo sulla viabilità di Creta. La maggioranza ha accolto la sollecitazione dei Moderati e di tutta la minoranza di presentare in tempi rapidi la progettazione di lavori di manutenzione straordinaria di Creta, per cui il consiglio comunale aveva dato già mandato alla giunta di redigere un progetto in data 30 dicembre 2020, ad oggi ancora fermo. Con tutta l’opposizione abbiamo anche avviato l’iter per la conclusione della permuta dei suoli di proprietà comunale con suoli di proprietà della parrocchia Santa Maria ai Martiri destinati alla realizzazione di contratto di quartiere. La minoranza consiliare, in maniera compatta, continuerà a condividere e formulare proposte nell’interesse della città. I Moderati per Ariano