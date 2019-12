Consiglio Comunale – Daniele Tiso lascia l’UDC e soluzione della crisi rinviata a prima di capodanno

L’elemento nuovo emerso dall’ultimo consiglio comunale, è l’uscita dal gruppo UDC del consigliere Daniele Tiso, il quale nel suo intervento all’inizio della seduta consiliare, ha voluto spiegare le ragioni della sua decisione e con tono polemico, rivolto al suo capogruppo Federico Puorro, ha dichiarato :”E’ un gruppo che da stasera non mi sento piu di rappresentare per diverse ragioni, quella che piu mi crea imbarazzo è proprio il fatto che si professa il cambiamento, ma di fatto si continua sulla linea dei giochetti e degli inciuci. Parto dalla votazione della presidenza del consiglio dove io ho votato scheda bianca perché non c’era un accordo politico, invece il mio capogruppo ha votato non per il cambiamento ma sempre per questi giochetti sottobanco, per non parlare della votazione nello scorso consiglio sulla Fondazione Mainieri, dove non entro nel giudizio delle persone, ma nel merito della questione. Anziché parlare di quello che è stato fatto durante questi cinque anni nel Centro Mainieri, se delle tante problematiche che sta vivendo la struttura e anche i cittadini coinvolti e sono state trovate soluzioni, non è corretto che durante la relazione con le relative osservazioni da parte del consigliere Iuorio, che in questi mesi ha dato reale dimostrazione e i fatti gli danno ragione, per il suo atteggiamento serio, trasparente dove ha prevalso il buonsenso nelle azioni, rispetto alle scelte politiche, scelte volte al cambiamento e con l’intento di trovare realmente una soluzione ai problemi, si era proceduto già alla votazione, dove il mio capogruppo ha continuato con gli accordi sottobanco in quanto, io ho votato un nominativo e lui ne ha votato un altro peraltro un nominativo che non rappresentava il mio gruppo tantomeno il cambiamento. Queste sono cose che non mi piacciono caro Federico, ci vuole serietà prima tra noi rappresentanti e quindi tu da oggi non mi rappresenti piu e andrai avanti da solo. Concludo con un appello al sindaco e dico che da questo istante se si continuano a trattare gli argomenti in consiglio comunale senza una maggioranza organizzata da lei, sulle questioni che porterà all’attenzione di questa assise preannuncio il mio voto contrario. Anche perché le responsabilità non gravano solo su di noi consiglieri ma anche sul sindaco che come un buon padre di famiglia deve essere capace di costruire. Anche lei, pertanto è chiamato responsabilmente a prendere la decisione giusta che consentirà di creare quel giusto equilibrio che serve per amministrare la nostra Bella città “.

Clima piu’ disteso in consiglio dove il sindaco Franza e il capo dell’opposizione Gambacorta hanno di comune accordo deciso di trasferire alla prossima seduta, la discussione sulle variazioni di bilancio, cosa che ha trovato d’accordo quasi tutti i consiglieri tranne Luca Orsogna del M5S.

Poi si è passati alla votazione dei debiti fuori bilancio, dove ha relazionato l’assessore Laura Cervinaro, dove si è sciorinato una sequela di sentenze che vedevano il comune soccombente e dove c’è stata anche un’accesa discussione tra i vari gruppi. Importante passaggio quello dell’Istituzione della Consulta Comunale delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale dove ha relazionato la consigliera Raffaela Manduzio e l’approvazione del regolamento della Consulta Comunale delle Attività Produttive.