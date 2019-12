Consiglio comunale ad Ariano – In aula per approvare solo alcuni provvedimenti

Consiglio farsa quello che si è svolto questa mattina ad Ariano, dove lo stesso è servito per approvare solo alcuni punti all’ordine del giorno, che scientemente erano stati predisposti dalla presidenza del consiglio in un ordine che non lasciava presagire nulla di buono. Infatti nei primi 6 punti della discussione odierna, c’erano tutti argomenti improntati all’approvazione di alcune variazioni di bilancio, riferiti alla gestione della passata amministrazione. Argomenti, evidentemente cari a qualche residuo dell’era ante-Franza, infatti dopo l’approvazione del settimo punto “Revisione Ordinaria delle Partecipazioni Societarie possedute dal Comune di Ariano Irpino” sul quale relazionava il sindaco Franza, il centro destra ha abbandonato l’aula, facendo venire meno il numero legale e di conseguenza non si è potuti andare a votazione sul vero argomento del giorno, ossia l‘Approvazione dello schema di Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018(Amministrazione Gambacorta). Il consigliere Orsogna ha definito questa seduta “indecorosa ed imbarazzante, perchè si basa su astensioni, baratti, ricatti e ripicche” e aggiunge ” questo comportamento è irrispettoso per la città”. Il consigliere Cusano ci va giù duro, affermando :” E’ una vergogna, non siamo degni di rappresentare la nostra città, perché si usa il consiglio comunale per scopi personalistici.” Anche il sindaco Franza è uscito molto contrariato dall’ultima seduta consiliare, infatti ha dichiarato:”Hanno dato prova ancora una volta, di senso di responsabilità a giorni alterni votando solo gli argomenti per i quali avevano manifestato un particolare interesse.”