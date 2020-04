Connessiconlacultura: il programma social della Provincia di Avellino

Il presidente Domenico Biancardi e i consiglieri provinciali delegati Franco Di Cecilia e Rosanna Repole comunicato che “la Provincia di Avellino, nell’ambito delle competenze assegnatele, per l’esercizio della Funzione non fondamentale riconducibile alla “Promozione del patrimonio storico-culturale” e dei propri istituti di cultura, sta portando avanti un lavoro di diffusione e sostegno alla cultura.

In linea con le indicazioni del Mibact, l’Ente ha deciso di punture sul potenziamento dei propri canali social, attraverso i quali quotidianamente veicola, anche grazie al supporto di realtà associative e del terzo settore del territorio provinciale, consigli alla lettura per adulti, ragazzi e per l’infanzia, prestando attenzione, alle fasce più deboli; proposte teatrali, nonché gallerie fotografiche sul posseduto conservato presso la Biblioteca Provinciale ed il Museo Irpino.

Un momento di particolare spessore è stato vissuto nella giornata di domenica, attraverso l’adesione alla campagna del Mibact del “Gran tour Virtuale del patrimonio culturale” dal nome “Art you ready?”, ed attraverso post e stories, è stato celebrato il posseduto della Biblioteca Provinciale e del Museo Irpino dando, così il rilievo che merita al patrimonio – non ancora abbastanza conosciuto – di cui entrambi si compongono.

La Biblioteca Provinciale ha promosso, ogni sera alle ore 21.15, un appuntamento culturale fisso deliziando la sua utenza con letture “in prima visione”; la scorsa settimana con il Decamerone 2.0., letture ad alta voce delle novelle Boccaccesche; la settimana di Pasqua con la Rassegna Poetica 2.0., dedicata a poesie tratte da collezioni e note di sei tra i più illustri poeti del ‘900, con l’aggiunta di un cammeo dedicato al “nostro” Franco Arminio, voce irpina della poesia odierna.

Pagine social:

“Biblioteca Provinciale S. e. G. Capone”

FB: BibliotecaProvincialeCapone

IG: BibliotecaCapone

“Museo Irpino”

FB – IG: MuseoIrpino