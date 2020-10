Confcommercio Ariano – Proposta di nuovi orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali

Da Confcommercio Ariano, riceviamo e pubblichiamo:

Al fine di chiarire la posizione della Confcommercio di Ariano, in questo particolare momento, circa gli interventi e le misure volte al contenimento dell’epidemia da coronavirus sia alla possibile ripresa economica nel periodo delle festività natalizie, a sostegno delle attività produttive e quindi della popolazione,vogliamo porre all’attenzione della Giunta e del Sindaco e dei mezzi di informazione la nostra proposta di Nuovi orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in città.

Proponiamo al sindaco Franza che da domani, venerdì 23 ottobre e fino a domenica 22 novembre preveda, con apposita ordinanza, che i nuovi orari di apertura e chiusura delle attività produttive del comune di Ariano Irpino (AV), sulla base del DPCM 18 ottobre e Ordinanza della Regione n.82 del 20 ottobre 2020 che al punto 2 precisa:

“Per quanto riguarda le altre decisioni relative alla prevenzione e al contrasto dell’epidemia, si suggerisce di richiedere al Ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24, a partire dal prossimo fine settimana sull’intero territorio regionale”.

Aperture e chiusure sono spalmate in fasce orarie e scaglionate, per evitare assembramenti e per permettere una migliore mobilità e un miglior servizio alla città ed alle imprese.

– Le attività commerciali ed artigianali potranno aprire nell’intervallo 9,00-10,00 e dovranno chiudere nel corso della settimana alle 19,00 e la domenica alle 13,00. – Gli alimentari, i supermarket – ad esclusione dei centri commerciali – e i panificatori dal lunedì al sabato possono osservare una delle seguenti fasce orarie di apertura e di chiusura: apertura entro le ore 8,30 chiusura entro le ore 19.30; -Parrucchieri, estetisti, barbieri, potranno aprire dal lunedì al sabato nell’intervallo dalle ore 7,00 alle ore 8,30 e chiudere entro le ore 19.30; -Apertura dalle ore 6,00 e entro le ore 7,30 e chiusura entro le ore 18,00 per i bar senza servizio al tavolo; -Apertura entro le ore 10,00 chiusura entro le ore 23,00 per i Ristoranti, Pizzerie e Pub con servizio al tavolo.