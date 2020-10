Comunicato Alto Calore su sospensione idrica

L’Alto Calore Servizi comunica che, causa rottura della condotta adduttrice del diametro di 800mm in agro di Gesualdo, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto si potrebbero verificare disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio. Questi i comuni interessati:

ARIANO IRPINO – ARIANO IRPINO (ospedale) – ARIANO IRPINO (casa circondariale)

GROTTAMINARDA- FLUMERI (A.S.I.) FLUMERI

BONITO – MELITO IRPINO – MONTECALVO IRPINO

VILLANOVA DEL BATTISTA – SAVIGNANO IRPINO – GRECI

MIRABELLA ECLANO – STURNO – FONTANAROSA

PADULI – S. ARCANGELO TRIMONTE – PIETRELCINA

PESCO SANNITA – PAGO VEIANO – REINO

CAMPOLATTARO – FRAGNETO MONFORTE – CASALDUNI

CASALDUNI (STIR) – APICE – TORELLA DEI LOMBARDI

GESUALDO – VILLAMAINA