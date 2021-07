Comune-rideterminate le tariffe per gli abbonamenti per i parcheggi a pagamento a raso

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di G. C. n. 159 dell’8.7.2021, ha rideterminato il costo degli abbonamenti auto per i parcheggi a pagamento a raso.

Queste le nuove tariffe, che andranno in vigore a decorrere dal 1° agosto 2021:

Abbonamento residenti:

€. 12.00 mensili per la prima auto e gratuità dalla seconda auto in poi, eventualmente in possesso,

per ogni nucleo familiare;

abbonamento semestrale: €. 60,00;

abbonamento annuale: €. 120,00.

L‘abbonamento per i residenti avrà validità esclusivamente nella rispettiva zona e vicoli adiacenti pedonali, previa istanza dalla quale risulti che il richiedente abbia il titolo per il suo rilascio;

Abbonamento per tutti gli utenti avente validità su tutte le aree di sosta a pagamento:

abbonamento mensile: €. 20,00;

abbonamento semestrale: €. 110,00;

abbonamento annuale: €. 200,00.

Gratuità nel parcheggio Silos Calvario, dal II piano a scendere, sia per i residenti di Via d’Afflitto che per i commercianti, maggiormente gravati dalla mancanza di aree di sosta e dai lavori in corso per

la struttura del “polo alberghiero”.

Resta invece invariato l’importo di €. 12,00 mensili per l’abbonamento auto nel silos Calvario per tutti gii utenti che ne faranno richiesta e sarà valido dal II piano a scendere, con possibilità di abbonamento per più mesi.