Comune-Iniziative per far fronte all’emergenza sanitaria

Il Commissario Straordinario informa che con la deliberazione n. 3 del 15 aprile 2020, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, è stata richiesta l’istituzione della ZONA FRANCA URBANA (ZFU) per l’intero territorio comunale, dando atto,al contempo, che :

• l’individuazione delle Zone Franche Urbane prevede agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale delle imprese localizzate all’interno dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia).

• tali agevolazioni consistono in:

➢ esenzione dalle imposte sui redditi del reddito che deriva dallo svolgimento dell’attività svolta nella Zfu, fino a concorrenza, per ogni periodo di imposta, dell’importo di 100 mila euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca.

➢ esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta che deriva dallo svolgimento dell’attività svolta nella zona franca, nel limite di 300mila euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta

➢ esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;

➢ esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle stesse condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

Informa, altresì, che nella giornata odierna sono state inoltraterichieste di contributi e sostegno a:

– ANCI affinché si faccia promotrice presso il Governo centrale della necessità di porre rimedio finanziario alla situazione che ha drammaticamente colpito la popolazione del Comune di Ariano Irpino, costretta a restrizioni più afflittive rispetto ad altre realtà territoriali campane e duramente provata anche dal punto di vista psicologico a causa dell’ emergenza sanitaria collegata alla aggressiva diffusione del coronavirus

– Global Power S.p.A., TIIM Spa e Sidigas , società fornitricidell’energia elettrica , traffico telefonico e gas metano di annullamento delle fatture di marzo e aprile 2020, quale contributo per le misure straordinarie da adottare a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19.​