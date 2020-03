Comune – Domani 9 marzo chiusura degli uffici comunali

Il Commissario Prefettizio del comune di Ariano Irpino Silvana D’Agostino,ha disposto la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali per il 9 marzo 2020 per consentire l’adozione di misure maggiormente idonee e adeguate a contrastare e contenere il diffondersi del virus pur di garantire e salvaguardare la salute del personale in servizio e dell’utenza.

Per le urgenze relative all’Ufficio Anagrafe-Stato civile contattare il n. 0825-875431 o inviare richieste all’indirizzo e-mailgelormini.ufficiodemografico@comunediariano.it Per le urgenze relative agli altri Uffici contattare il centralino 0825-875100