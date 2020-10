Comune – Da oggi parte il Franza bis con la proclamazione degli eletti

E’ partito ufficialmente il “Franza bis” con la proclamazione degli eletti in consiglio comunale. Il neo sindaco Franza ha ricevuto l’investitura questa mattina dal dottor Pietro Vinetti dell’ufficio centrale elettorale, il quale ha provveduto a ratificare l’avvenuta elezione dei consiglieri nella massima assise comunale. Ricordiamo che nei banchi della maggioranza oltre al sindaco Enrico Franza ci saranno : Michela Cardinale, Luca Orsogna e Giambattista Capozzi del “M5S”, Pasqualino Molinario, Andrea Melito e Valentina Pietrolà di “Ariano Futura”, Carmine Grasso e Laura Cervinaro per i Democratici per Ariano, Veronica Tarantino e Roberto Cardinale del PSI. Sui banchi dell’opposizione siederanno invece gli avversari di Enrico Franza alla poltrona di primo cittadino ossia Marco La Carità per il centro destra, Marcello Luparella del “Patto Civico” e Giovanni La Vita per il centro sinistra, oltre ai consiglieri Emerico Maria Mazza e Antonio Della Croce dei “Moderati per Ariano” e Daniele Tiso di “SiAmo Ariano”. A tutti gli auguri di un buon lavoro con un unico obiettivo da raggiungere, quello della rinascita di Ariano.