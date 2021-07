CittadinanzAttiva Ariano-Recupero Liste d’Attesa ASL, richiesta chiarimenti

Il 6 luglio 2021 la ASL AV ha pubblicato la delibera n. 1168 per la presa d’atto del Piano Operativo Regionale per il recupero delle Liste d’Attesa.

Il Piano Operativo regionale ed il relativo finanziamento è stato emanato a dicembre 2020, la ASL AV ha impiegato sei mesi non per divulgare e pubblicizzare i termini del recupero ma per la presa d’atto e la costituzione di un gruppo di lavoro che deve iniziare a studiare come effettuare il recupero.

Facendo propri i concetti richiamati nella delibera citata: ”Le Aziende, istituzionalmente preposte ad erogare servizi sanitari ai cittadini, assicurano che questo avvenga secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed equità”; “L’obiettivo deve essere quello di promuovere la capacità del Servizio Sanitario di intercettare il reale bisogno di salute, di rendere compatibile la domanda con la garanzia dei LEA”( Livelli Essenziali di Assistenza); considerato che i Centri accreditati hanno ultimato il tetto di spesa loro assegnato, si chiede di conoscere entro quanto tempo è previsto l’avvio del recupero.

Si chiede, inoltre, di chiarire le motivazioni che hanno determinato un assegnazione di fondi, relativi al recupero delle Liste di Attesa, che vede la ASL/AV ultima fra tutte le Aziende Sanitarie campane con un budget di solo € 260.427,00, per recupero riduzioni ricoveri, su un totale assegnato di circa 7 milioni di euro ( la ASL/BN, con una popolazione più bassa, ha ricevuto € 315.532,00 ); e di solo € 492.406,00, per recupero attività specialistiche ambulatoriali, su un totale assegnato di circa 26 milioni di euro (La ASL/BN ha ricevuto € 753.023,00)