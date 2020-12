Ciclismo, serata di presentazione per l’ASD Team Eco Evolution Bike pronti a stupire e appassionare

Cèra tanta attesa e le attese non sono state smentite. Presentazione in grande stile del neo sodalizio atripaldese ASD Team Eco Evolution Bike. Si presenta sulla scena ciclistica Irpinia con grandi ambizioni. Espressione di un ciclismo che si basa sulla sportivita’ di un’attività pulita, educativa e salutare, poi quella agonistica che è svolta con passione e amore per la nostra verde Irpinia.

La presentazione del roster al completo si è svolta nella sala convezione della sede Mielepiu (storica azienda leader nella settore idro termo sanitario. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle restrizioni covid-19. A salutare gli atleti il presidente Giuseppe Albanese che dopo aver dato il benvenuto a ricordato a tutti che il team Eco Evolution Bike non è nata solo per la competizione ma vuole innanzitutto fare squadra e per fare questo c’è bisogno che tutti si impegnano al massimo e siano rispettosi di tutto e di tutti ma soprattutto trasmettere quei valori che permettono a tutti di affrontare e superare le difficoltà della vita. A fare gli onori di casa il Dott. Marco Miele (presidente onorario) che oltre a regalareuna serata conviviale a tutti i presenti ha sottolineato che la squadra non va esclusivamente alla ricerca del risultato sportivo ma che sia soprattutto un esempio di sportivita’ e di cosa sia la passione per questo sport . La presentazione entra nel vivo con la consegna dell’abbigliamento sponsorizzato. Svelata la nuova divisa sgargiante dal colore nero con richiami blu dove risalta il giallo del principale sponsor Mielepiu, il rosso Mitsubishi e Fondital e il verde/blu Refinair. Cosi il roster del team al completo: presidente Giuseppe Albanese; Marco Miele (presidente onorario); vice presidente Pasquale Manna; Segretario Pellegrino Tozzi; Ds Marco Rodia; consigliere Adolfo Rodia; gli atleti: Alberto Pisano, Mario Venezia, Francesco Ricci, Alfonso Alvino, Carlo Taccone, Nicola Marzocchella, Annalisa Albanese e Anna Capriolo. Infine, la serata si è terminata con un brindisi alla neonata compagine atripaldese Eco Evolution Bike.