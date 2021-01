Carcere Ariano – La segreteria SiNAPPe annuncia l’arrivo di 5 unità presso la struttura di Ariano

La Segreteria Provinciale del SiNAPPe, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, ha annunciato l’arrivo di 5 nuove unità presso la casa circondariale di Ariano Irpino per aumentare la pianta organica della struttura del tricolle. Grande soddisfazione esprime il segretario provinciale SiNAPPe, Luciano Mastrangelo che dichiara:” iniziano a vedersi i primi frutti del nostro lavoro, dopo le tante azioni messe in campo sia dalla segreteria provinciale che da quella locale del SiNAPPe. Per il momento sono previste le prime 5 unità per la caserma di Ariano, poi noi continueremo, come sigla sindacale a sollecitare il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, affinchè arrivino altre unità di Polizia Penitenziaria”.