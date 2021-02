Campagna Vaccinale – Domani si parte con gli over80

L’asl Avellino inizia la campagna vaccinale per gli over 80. Da domani, mercoledì 17 febbraio 2021 prende il via la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 Fase II dell’asl Avellino.

Da domani 17 febbraio 2021 prende il via la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 Fase II. Si parte con le vaccinazioni nelle sedi dei Centri Vaccinali già ultimate dalle amministrazioni comunali: Sant’Angelo dei Lombardi(AFT 3), Montella (AFT 3), Lioni (AFT 4) e Bisaccia (AFT 4).

L’Asl di Avellino, in accordo con i Sindaci della provincia, ha individuato per la fase II della Campagna Vaccinale anti-Covid 19 n. 22 Centri Vaccinali sul territorio provinciale, 4 di queste sedi hanno già completato l’allestimento per partire con la vaccinazione degli ultraottantenni, che hanno aderito tramite la piattaforma regionale alla Campagna Vaccinale. Inoltre, considerando la disponibilità e la funzionalità del Centro Vaccinale presso il P.O. di Ariano Irpino, nelle more del completamento degli altri Centri Vaccinali Territoriali in corso di allestimento, è stato disposto, per ottimizzare tempi e risorse, di iniziare con la vaccinazione degli ultraottantenni afferenti i Comuni della AFT11 (Ariano Irpino) presso il Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino.

Le amministrazioni comunali sono impegnate, allo stato, a completare l’allestimento degli altri Centri Vaccinali di competenza, che verranno attivati nei prossimi giorni, compatibilmente con la disponibilità di vaccini.

“In queste ore tutti i sindaci sono al lavoro per garantire la riuscita della Campagna Vaccinale sul territorio. – afferma il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante – Colgo l’occasione per ringraziare le amministrazioni comunali che insieme ai volontari, ai medici e al personale impegnato in questa campagna, rappresentano un elemento fondamentale al fine di garantire la vaccinazione a tutta la popolazione, a partire dai più fragili. Nei prossimi giorni, non appena pronte e compatibilmente con i vaccini disponibili, saranno attivate anche le altre sedi così da avere una copertura totale su tutto il territorio provinciale”.

Si ricorda che è ancora possibile registrarsi sulla piattaforma informatica della Regione Campania per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di età., attraverso il link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/

I cittadini prenotati verranno contattati tramite servizio Recall e sms di conferma, che indica la data, l’ora e il centro Vaccinale di riferimento. Le vaccinazioni vengono effettuate ai soggetti aventi diritto, in base all’ordine di convocazione, presso i Centri Vaccinali che opereranno 7 giorni su 7 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.