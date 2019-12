Cambiano i giorni della raccolta rifiuti durante le festività

Ad Ariano Irpino, in occasione dell’iniziativa natalizia Natalaios, “Aspettando Babbo Natale che scende dal cielo”, è stata disposta apposita ordinanza dal Comando di Polizia Municipale, per domenica 22 dicembre in Piazza Plebiscito: su Piazza Plebiscito e sulle aree interessate dall’allestimento delle strutture a partire dalle ore 14,00 fino al termine della manifestazione, istituzione del divieto di sosta e di transito su Piazza Plebiscito, con interruzione del transito veicolare da Piazza Duomo e San Francesco. Sono esclusi dal rispetto della presente Ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine e di soccorso, nonché i veicoli adibiti per l’allestimento delle Manifestazioni. I mezzi AMU effettueranno percorso alternativo.