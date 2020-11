Blitz dei NAS all’ospedale Frangipane

Visita ispettiva dei carabinieri del Nas presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino. I militari hanno messo sotto osservazione sia la nuova area Covid che il Pronto Soccorso. L’area Covid è in funzione solo da lunedì e, a quanto pare, un medico e tre infermieri della Protezione civile, avrebbero rassegnato le dimissioni in segno di protesta per l’organizzazione e la gestione del reparto, denunciando rischi e carenze nella sicurezza per i pazienti e per gli stessi operatori. L’Asl provvederà subito a sostituirli.

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso, i Nas hanno imposto delle prescrizioni soprattutto per quanto riguarda gli accessi separati e la cartellonistica. Le prescizioni dovranno essere attuate nel più brevo tempo possibile, altrimenti l’Asl rischia sanzioni e denunce.