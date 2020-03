Bellizzi, Direttore Sanitario Frangipane:”Stiamo facendo chiarezza su quanto è accaduto”

Il direttore sanitario dell’ospedale Frangipane di Ariano, Gennaro Bellizzi, in un’intervista concessa all’emittente locale Canale 58, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caso di covid-19 risultato positivo. Questo quanto dichiarato dal direttore sanitario:” La paziente si è presentata al pronto soccorso, ed è stata avviata a fare tutto quello che era necessario fare e non c’erano al momento elementi che facessero pensare a qualcosa di particolare, non sembrava essere febbrile, o almeno non era stato riferito ma queste sono tutte cose che stiamo valutando e quindi al momento non possiamo dire con certezza che cosa sia accaduto. Allo stato attuale sappiamo solo che abbiamo un caso di positività e quello che ci interessa è che ci sia la piena guarigione della paziente e contemporaneamente che ci passano essere casi di contagio ed escludere il coinvolgimento di altre persone. Per quanto riguarda il pronto soccorso, sono state fatte tutte le procedure previste, a partire dalla sanificazione però il problema contingente è quello del personale, infatti abbiamo dovuto mettere in astensione forzata per quarantena fiduciaria circa una trentina di persone e stiamo vedendo come reclutare altro personale per sostituire i colleghi bloccati. Intanto il direttore generale, Morgante, si è messa in movimento per cercare di recuperare nuove risorse perchè dobbiamo garantire che il servizio possa funzionare a pieno regime. Del secondo paziente di Ariano ricoverato al Moscati, al momento non si hanno nuove notizie, voglio però ricordare che in questo momento abbiamo anche il picco influenzale e alcuni sintomi sono comuni, come le difficoltà respiratorie e anche questo paziente non riferito di aver avuto contatti con altre persone contagiate o di viaggi e altre cose del genere. La cosa importante è quella di non creare allarmismi perchè ci troviamo davanti ad un’emergenza straordinaria, unica nel suo genere, per la prima volta e ci tengo a far sapere a tutti i cittadini che la sanità stà operando con il massimo sforzo di tutti gli operatori coinvolti, ben sapendo i rischi ai quali si va incontro ma senza arretrare di un centimetro. Infine voglio ribadire il concetto che “TUTTI I PAZIENTI CHE LAMENTINO SINTOMI CHE SI POSSANO ACCOSTARE AL CORONAVIRUS, DEBBONO TELEFONARE AL 118 CENTRALE OPERATIVA,AL SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE, AL MEDICO DI FAMIGLIA PER AVERE LE INDICAZIONI SU COME COMPORTARSI” , realizzare un percorso autonomo può creare solo dei problemi”.