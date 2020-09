Ballottaggio ad Ariano – Rilascio certificati per elettori fisicamente impediti.

Si comunica che, per il rilascio della certificazione agli elettori fisicamente impossibilitati, è stato predisposto il servizio per il rilascio dei certificati medici, presso il Distretto Sanitario dell’ASL – Ufficio di Medicina Legale – II piano – in Piazza Mazzini, nei giorni di

SABATO 3 OTTOBRE dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e

DOMENICA 4 OTTOBRE dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

LUNEDI’ 5 OTTOBRE dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Nelle giornate precedenti, ovvero GIOVEDI’ 1 OTTOBRE e VENERDI’ 2 OTTOBRE, è assicurata la reperibilità al numero 0825.877664.

Il rilascio della certificazione sanitaria avverrà previa esibizione della seguente documentazione:

1. Documento di riconoscimento non scaduto

2. Certificato elettorale