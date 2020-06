Badante rumena sottrae carte di credito ad un’anziana. Denunciata dai carabinieri

Dal PSI di Ariano, riceviamo e pubblichiamo:

Evitare letture dislessiche di quanto accaduto nelle amministrative dello scorso giugno e non comprendere il significato della scelta effettuata dagli arianesi in quella occasione è la premessa necessaria a scongiurare errori irrimediabili al centro sinistra che comprometterebbero il futuro della nostra città. Per questo è il caso di ricordare quanto i nostri concittadini, già l’anno scorso, hanno compreso per averlo essi stessi determinato, cosa che una parte di quadro politico fatica a capire, forse solo in maniera pretestuosa.

Vale la pena di ricordare che il primo turno delle amministrative del 2019 hanno segnato una affermazione del centro destra che conquistava ben 11 consiglieri su 16, mentre il centro sinistra, uscito dal consiglio comunale con ben cinque consiglieri, ne riconquistava solamente tre.

Gli arianesi al secondo turno ribaltavano questo orientamento manifestando il loro deciso consenso al candidato Enrico Franza che veniva, di conseguenza, eletto sindaco apprezzandone la freschezza politica, l’empatia verso la popolazione, la speranza di rinnovamento. Questo accadeva nonostante si sapesse che quel candidato non poteva contare su una maggioranza in consiglio comunale.

La breve durata del sindacato Franza è stata segnata dalla scarsità dei numeri, certo, ma anche da un incomprensibile quanto incessante fuoco amico oltre che dalla apprezzabile volontà di Enrico di non dare la stura al “mercato delle vacche” che gli avrebbe consentito certamente di durare ancora qualche mese, ma che avrebbe sicuramente vanificato ogni speranza di rinnovamento.