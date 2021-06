“AVELLINO VINCE LA FASE REGIONALE DELLA COPPA DELLE PROVINCE DI TENNIS 2021”

Risultato storico per il tennis della provincia di Avellino nella Coppa delle Province 2021 fase regionale la manifestazione a squadre che esprime il migliore vivaio per gli anni di nascita 2011, 2012 e 2013 con le promesse del tennis in Campania. Grande soddisfazione per il capitano Maestro Vincenzo Picardi e per Vice Capitano Maestro Pio Mascolini.

Avellino compie il miracolo e batte la provincia di Napoli 5 a 4 nella splendida location del Tennis Club La Tartaruga inC.da Carpiniello di Ariano Irpino.

Non era mai successo nella storia del tennis Irpino che si superasse una provincia così importante, con circa 3 milioni di abitanti, con centinaia di circoli, tantissimi tecnici e tantissimi giocatori di livello.

Bravissimi tutti i lupacchiotti. Ottimo lavoro nel c.a.p FitAvellino. Oggi la vittoria a Cava dei Tirreni contro Salerno ha sancito lo storico risultato.

In occasione della gara di Coppa delle Province 2021 di tennis tra le squadre di Avellino e Napoli il Panathlon Club di Ariano Irpino ha fatto donazione alle due squadre delle Targhe Panathletiche “I Doveri del Genitore nello Sport” e i “Diritti del Ragazzo nello Sport”. Le Carte Panathletichesono un riconoscimento universale dei principi sportivi. Le Carte sono state consegnate per la squadra di Avellino al Capitano Maestro Vincenzo Picardi e al Vice Capitano Maestro Pio Mascolini per la squadra di Napoli al Capitano Maestra Beatrice Liguoro e al Vice Capitano MaestroGiovanni Lucioli. La Carta dei “Diritti del Ragazzo nello Sport” è stata letta dai giocatori delle squadre mentre i genitori presenti hanno letto “I Doveri del Genitore nello Sport”.

La manifestazione si è svolta alla presenza della Presidente Lucia Scrima, della Segretaria Sonia Di Furia e del Tesoriere nonché Giudice Arbitro del torneo Francesco Bevere e vari soci.