Autocertificazione Natale e Capodanno – Come fare per gli spostamenti

Torna di moda l’autocertificazione, dopo la firma del decreto Natale e Capodanno che rende tutt’Italia zona rossa.Il modulo per l’autocertificazione si può scaricare direttamente dal sito del ministero dell’Interno. Non si dovrà, indicare la persona o la famiglia che ospita chi si sta spostando (ad esempio ma non solo per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale) ma solamente l’indirizzo di partenza e quello di arrivo (al fine di consentire eventuali controlli ex post delle forze dell’ordine).

Tutto questo è necessario in base alla deroga per familiari e amici inserita nel decreto, che permette anche nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3,5 e 6 gennaio 2021, di uscire di casa per andare in visita a un parente o un amico in compagnia di un’altra persona (e nel computo totale non vengono conteggiati i minori di 14 anni e i disabili). Coprifuoco sempre alle ore 22.00.