“Ariano riapre” Il video di Irpiniacom per rilanciare Ariano

Grande successo del video che Irpiniacom ha diffuso nella giornata di ieri 1 agosto alla stampa, presso il Museo Civico del comune. Il video dedicato alla città,mostra la voglia di un ritorno alla normalità per un intero territorio messo a dura prova dall’ormai triste e famoso “lockdwn”. L’iniziativa è partita dal Presidente del consorzio Irpiniacom Lorenzo Lo Conte il quale in una chat del gruppo di commercianti ed imprenditori, ha proposto agli associati l’idea di un video promozionale della città ed ha trovato subito l’entusiasmo e la condivisione di tutti gli iscritti.

Il presidente di Irpiniacom, Lo Conte, da noi interpellato ha così voluto spiegare il perchè di questa iniziativa:”L’emergenza causata dalla pandemia Covid-19 ha causato alla nostra Città, oltre ai tragici lutti in tante e tante famiglie, un danno molto grave all’immagine tutta di Ariano Irpino. Essere stati “zona rossa” per un tempo lunghissimo, l’aver registrato così tanti contagi e tante vittime, ha lasciato un segno molto negativo per la nostra Comunità. Insieme abbiamo affrontato momenti durissimi durante i mesi di chiusura, non solo per la sicurezza nostra e dei nostri cari ma anche per quanto riguarda le attività lavorative della maggior parte di noi.

Il nostro Consorzio, al fine di “comunicare” ed “annunciare” in maniera forte il ritrovato stato di normalità della Città di Ariano ed infondere tranquillità e fiducia all’opinione pubblica ed alle comunità a noi vicine, affinchè ritornino a frequentare la Città di Ariano, ha commissionato un “video” della durata di circa tre minuti con l’intento di mostrare come la nostra Città si sia definitivamente “liberata” da qualsiasi problema derivante dal Covid-19 ed è ritornata ad essere aperta ed ospitale come e più di prima” . Lo Conte continua dicendo che ” Il video è stato girato da un noto e bravo professionista di Ariano Lorenzo Fodarella, mentre la “voce narrante” appartiene ad un famosissimo attore del cinema Mario Cordova”.

