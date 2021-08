Ariano Folk Festival 2021- ordinanza piano traffico per i giorni 20, 21 e 23 agosto

Ad Ariano Irpino nei giorni 20, 21 e 23 agosto 2021 è in programma la XXV^ Edizione dell’Ariano Folk Festival, che si terrà nel piazzale all’entrata della Villa Comunale.

Per lo svolgimento dell’evento, è stata disposta apposita ordinanza, con la quale si dispone l’interdizione della circolazione veicolare sull’adiacente Piazzale Giulio Lusi ed il traffico sarà così articolato:

nei giorni 20 e 21 agosto 2021, dalle ore 18:30 alle ore 23:00, è vietato il transito veicolare su piazzale Lusi con deviazione del flusso veicolare proveniente da Piazza Mazzini per Via Castello e deviazione su Piazza Garibaldi per Via S. Stefano e Via Umberto I° del flusso veicolare proveniente da Via Marconi;

il giorno 23 agosto, dalle ore 18:30 alle ore 23:00, è vietato il transito veicolare su Viale Tigli, con interruzione in Piazza Mazzini e deviazione su Via Matteotti e Via Vitale dei flussi veicolari ivi in transito, e Via Castello con deviazione su Piazza Garibaldi per Via S. Stefano e Via Umberto I° del flusso veicolare proveniente da Via Marconi.

Gli autobus del servizio urbano dell’A.M.U. effettueranno percorso alternativo.

Sono esclusi dal rispetto dell’ordinanza i veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso, nonché i veicoli a servizio esclusivo della manifestazione, limitatamente alle fasi di allestimento e smontaggio delle strutture tecniche nella villa comunale.